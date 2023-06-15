Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetti

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Diyarbakır Valiliği ; Bismil Serçeler Köyü'nde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Serçeler Köyünde arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah meydana gelen silahlı kavgayla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesinde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda; O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."