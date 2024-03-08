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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Yüzme Yarışması Düzenlendi

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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yüzme yarışması düzenlendi. Yarışmaya profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da katıldı. Dereceye girenlere madalya verildi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yüzme yarışması düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda kadınlar, yüzme yarışması için bir araya geldi.

Yarışmaya, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, Diyarbakır'da ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yarışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Görevli tüm hakemlerimizi, yarışmacılarımızı kadınlardan oluşturduk. Farklı meslek gruplarından kadınlarımız burada. 30 kadın yarışmacımız var. Serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek gibi stillerde kadınlarımız yarıştı." dedi.

Yarışmacılardan Berfin Bagatır da bu tür etkinliklerin, yarışmaların geleneksel hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yarışma için heyecanlı olduklarını dile getiren Bagatır, "Kadınlar için düzenlenen bu ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

3 çocuk annesi Naciye Turhan ise yüzmeyi yeni öğrendiğini ve yarışmaya katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Turhan, "Biraz korktum ama güzel bir deneyim oldu. Bütün ev kadınlarını böyle sporlara, müsabakalara davet ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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