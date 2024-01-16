Diyarbakır'da 8 Katlı Binada Yangın: 3 Daire Hasar Gördü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı bir binada çıkan yangın, 3 dairede hasara neden oldu. Yangın, 6. kattan başlayarak 5. ve 7. kata da sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.
Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta Deniz Kent Pasur 3 Sitesi A Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle 6. katta çıkan yangın, 5. ve 7. kata da sıçradı.
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu 3 dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.