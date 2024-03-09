Diyarbakır'da 5 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, 5 hükümlü ile haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), firari hükümlü ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası olan M.O, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan E.E, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası olan N.Y, "2313 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.C.Y, "parada sahtecilik" suçundan hakkında 27 yıl 9 gün hapis cezası olan B.O, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıldır aranan A.C. ve A.U. ile "nitelikli şekilde kasten öldürme ve silahla tehdit" suçundan 18 yıldır aranan Ö.F.Ç. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.