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Diyarbakır'da 22 konservatuar kursu öğrencisi üniversiteye yerleşti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da 22 konservatuar kursu öğrencisi üniversiteye yerleşti

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Konservatuar Merkezi hazırlık kursuna giden 22 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Konservatuar Merkezi hazırlık kursuna giden 22 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl faaliyete giren Konservatuvar Merkezinde başarı sağlandı.

Ayşe Şan Parkındaki hazırlık kursunu ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, kurslara katılan 22 öğrencinin tamamının Diyarbakır, Van, Gaziantep, Burdur, Kars ve Ardahan'daki üniversitelere yerleştiğini belirtti.

Bu yıl kurslara katılım sayısının 22'den 40'a yükseldiğini dile getiren Beyoğlu, açık alanda yürütülen çalışmalara yoğun ilgi gösteren öğrencilerin hem sınavlar için eğitim aldığını hem de eğlenerek yaz döneminde güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Beyoğlu, "Sağladığımız imkanlarla oluşan bu güzel ortamdan oldukça memnunuz. Gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu yıl 40 öğrencinin tamamının üniversite hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilere gerekli imkan ve ortamı sağlamayı onlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bağlar Belediyesi Diyarbakır Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

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