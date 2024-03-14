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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyonda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim operasyonunda, 11 sığınak ve 2 depoda 155 milimetre çapında top mühimmatı, roketatar sevk fişeği, fişekler, silah ve mühimmat yanında uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda, sığınaklardaki yaşam malzemeleri imha edilirken, diğer malzemeler ise muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim operasyonunda çok sayıda mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koyma, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etme amacıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 11 sığınak ve 2 depo içerisinde 155 milimetre çapında top mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 12 bin fişek, piyade tüfeği şarjörü ve yanaklığı, 58 kilogram kubar, 81 kilogram toz esrar, 22 tüp, 76 uyku tulumu, 2 akü, 3 terörist kıyafeti, 8 çadır, panço, 23 bidon, kömür sobası, 3 pil bloğu, rüzgar ölçer cihazı, 2 video oynatıcı, 3 şarj adaptörü, el feneri, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklardaki yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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