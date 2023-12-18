Diyarbakır'da, "1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin öncülüğünde Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi (DÜ), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Girişim Platformu ve Medya Arketip işbirliğiyle düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festivalin açılışı, DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, katılımcıları festivalde görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Diyarbakır ve üniversitelerinin tanıtımı amacıyla 3 yıldır ciddi bir emekle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karakoç, bu konuda sinemanın güçlü bir alan olduğunu bildiklerini belirtti.

"Sinema bizim kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, düşünce dünyamızı göstermekte, insanımızı ve toplumumuzu tanımamızı sağlamakta. Sinema ve sosyal medya, toplumu ciddi manada yönlendiren, etkileyen, geleceği dahi inşa eden en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır." diyen Karakoç, etkinliğe desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, İstanbul Gelişim Üniversitesi, kamu kurum ve kuruluşlar ile yönetmen, oyuncu ve yapımcılara teşekkür etti.

"Sanat olmadan medeniyet inşa edilemez"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de medeniyetin üç sacayağı olduğuna işaret ederek, bunların "teknik", "sosyal" ve "sanatsal inovasyon" olduğunu anlattı.

Sanatın önemine değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Sanat olmadan medeniyet inşa edilemez. Etrafınızdaki medeni ülkelere baktığınızda sanatla öne çıkmışlardır, teknik inovasyon ile değil. Teknik inovasyon bir mecburiyettir ama sosyal ve sanatsal inovasyon ile desteklemediğiniz zaman bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Sosyal ve sanatsal inovasyona üniversitelerin ve devletin önem vermesi gerekir. Son 10-15 yıldır bu önem veriliyor. Devletimiz destekliyor, üniversitelerimizde bu şekilde festivaller yapılabiliyor. Devletin güzel bir vizyonu var. Her üniversitenin kendi münferit hedefleri olabilir ama ana doğrultu, devletin koyduğu hedeflere katkı sunmaktır."

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği ve Festival Başkanı, DÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir ise ilk defa düzenlenen etkinliğin hazırlık aşamasının oldukça zahmetli olduğunu aktardı.

Yaklaşık 7 aylık çalışmanın ardından finale kalan 24 eserin sinemaseverlerle buluşacağına işaret eden Demir, "İnşallah Diyarbakır için güzel bir adım olacak. Çünkü, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi çok daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha iyi işler yapmak için de çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki festivalin ikincisine ve üçüncüsüne çok daha büyük destek ve ilgi olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 428 film ve belgesel arasından finale kalan 24 eserin kolaj gösterimi yapıldı.

Film ve belgesel gösterimleri, söyleşilerle devam edecek festival, 20 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.