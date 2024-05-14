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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde Zehirlenme Şüphesi

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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi. Kampüste bulunan cezaevlerinde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken, bir süre sonra rahatsızlanan 30 hükümlü ve 9 personel daha ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 76 hükümlü ve 12 personel taburcu edildi. 115 hükümlü ve personelin etkilendiği olayla ilgili yemeklerden alınan numunelerin incelenmesi ile başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi.

Kampüste bulunan cezaevlerinde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken, bir süre sonra rahatsızlanan 30 hükümlü ve 9 personel daha ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 76 hükümlü ve 12 personel taburcu edildi.

115 hükümlü ve personelin etkilendiği olayla ilgili yemeklerden alınan numunelerin incelenmesi ile başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Zehirlenme Diyarbakır Güvenlik Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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