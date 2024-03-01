Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Siyonist Hıristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli"

SAMSUN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'evanjelikler' diye adlandırılan Siyonist Hıristiyanların, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli olduğunu, şu anda Filistin'de uygulanan katliamın silahlarını da Siyonist Hıristiyanların verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Samsun programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk ve Kongre Merkezi'nde "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince Konferansı"nda öğrenciler ile buluştu. Programın açılışında söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin faaliyetleri ve görev süreleri boyunca gösterdikleri gelişim hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ak Şemsettin Hazretleri'nden sonra Ayasofya'da minbere çıkan ikinci isim olduğundan bahseden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ak Şemsettin, zamanının en ünlü matematikçilerinden birisi. Aynı zamanda büyük bir alim. İslami ilimlerde öyle. Mikrobu bulan ünlü bir bilgindir. İstanbul'un fethinde Ayasofya'da ilk o minbere çıkan Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocasıdır. İkinci açılışında minbere çıkmak da bize nasip oldu. Rabb'im bir daha kapatmasın inşallah" dedi.

"Siyonist Hıristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli"

Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin kullandığı silahları ve Filistin halkına karşı kullanılan silahları Siyonist Hıristiyanların verdiğine değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yahudirlerin kutsal kitaplarına 'eski Ahit' diyoruz. Hıristiyanların kutsal kitabına da 'yeni Ahit' diyoruz. Hıristiyanlar aynı zamanda eski ahide de inanıyorlar. Yahudiler sadece eski Ahide inanıyorlar. Eski ahitiyeni ahitten üstün tutan Hristiyan tarikatlar var. Bunlara da 'evanjelikler' diyoruz. Onlar Tevrat'a İncil'den daha fazla önem veriyor. Neden, orada 'Yahudi Hıristiyanlık' diye bir anlayış var. Evanjelistlere aynı zamanda Yahudi Hıristiyan denilebilir. 'Siyonist Hıristiyanlar'. Yıllardan beri bahsederdim Siyonist Hıristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli derdim. Bugün görüyoruz. Gazze'de, Filistin'de katliam yapanlara silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor. Dünyada sayıları Siyonist Yahudiler gibi birkaç milyon da değil. 500 milyon Siyonist Hıristiyan var. Amerika'yı onlar idare ediyor. Yıllardır uğraştığımız PKK'ya 4 bin tır silahı önler gönderiyor. Bu Siyonist Hıristiyanlar aynı zamanda Yahudiliğin Tanrı Krallığının gerçekleştirilmesi diye inanç esaslarını kabul ediyorlar. 'Tanrı Krallığının bir an önce gerçekleşmesi lazım. Bunun gerçekleşmesinde de bizim payımız olsun ki Tanrı'nın rızasına ulaşalım' diye bir inançları var. Tanrı Krallığı ne zaman gerçekleşecek. Yeryüzünde savaşlar çıkacak, kaoslar olacak, zulümler, katliamlar, terör faaliyetleri olacak. Tanrı artık 'yeter artık kop kıyamet' diye emir verecek. 'Tanrı'yı kıyamete zorlamak' diyorlar buna. İşte bu Siyonist Hıristiyanların yıllardan beri dünyada belirledikleri yoldur" diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde insanların Müslüman olmaya başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Dünyada ihtida hareketleri arttı. Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların sayısının artığına şahit oluyoruz. Her şerden bir hayır doğuyor. Şerrin bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmamız lazım. Gazze'deki Filistin'deki bu katliamın ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız ama bu katliam yürürken başka bir hayır ortaya çıkıyor. Binlerce insan Müslüman oluyor. Bir videoda rastlamıştım. Gayrimüslim birisi 'Kur'an'daki bir ayette Allah bu kadar zalim olamaz demiş ve Müslüman olmaktan vazgeçmiştim. Sonra İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı görünce Allah az bile söylemiş diyerek kelimeyi şahadet getirip Müslüman oldum' diyor."

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı ile çok sayıda öğrenci katıldı.