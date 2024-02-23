Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gümüşhane'de Diyanet Hizmetlerinin Verimliliğini Artırmak İçin Programlar Yaptıklarını Söyledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine tüm illeri ziyaret edip diyanet hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik programlar yaptıklarını söyledi.

Gümüşhane Valiliğine gelişinde Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Erbaş, Vali Tanrısever'i makamında ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine başladığı andan bugüne kadar 54'üncü il buluşmasını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ziyaret ettiği şehirlerdeki programlara ilişkin bilgi veren Erbaş, "Ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine tüm illerimizi ziyaret edip diyanet hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik programlar yapıyoruz." dedi.

Erbaş, Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek İslam'da ilmin ve eğitimin önemini konuşacaklarını anlatarak, "İlim, hikmet, irfan medeniyetimizin en önemli unsurları. O konularda hocalarımızla, öğrencilerimizle hasbihalimiz olacak inşallah." diye konuştu.

Gümüşhane'de yaklaşık 600 din görevlisi bulunduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Gümüşhane gibi çok tarihi bir şehrimizin, Gümüşhanevi Hazretleri ile bizim özelikle kalbimizde büyük bir yeri olan Gümüşhane ilimizin valiliğini yapmış olmanızdan dolayı sizlere kolaylıklar diliyorum. Diyanet hizmetlerimiz, müftülüklerimiz ve bütün personelimiz, onlara sizin rehberliğiniz bizim için çok önemli. Birlik, beraberlik içerisinde şehrin tüm kurumlarının başında çok önemli işler yapıyorsunuz. Allah yar, yardımcınız olsun. Bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi olan bilimsel faaliyetlerin hem üniversite açısından hem işte ilahiyat fakültemiz var burada, imam hatip okullarımız, diğer okullarımız, bütün okullarımız aslında bizim çocuklarımızın eğitim aldığı yerler. Arzumuz her ilimizde birlik, beraberlik içinde bütün kurumların medeniyetimize hizmet etmiş olmalarıdır. Bunu da siz en güzel bir şekilde rehberliğinizle yönetiyorsunuz."

Vali Tanrısever de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gümüşhane'miz sıcak kanlı, altın kalpli insanların şehri. Gümüşhane tarih boyunca hürriyetine ve maneviyatına düşkün bir şehir olmuştur. Din hizmetlerimiz de burada halkımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber gayet güzel işlemektedir sizin sayenizde, Allah razı olsun. Gümüşhane'mize hoş geldiniz." dedi.

Erbaş, daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.