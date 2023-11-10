Disney, oyuncuların grevini sona erdirmek için geçici bir anlaşma yaptı ve vizyon tarihlerini değiştirdi. Deadpool 3'ün vizyon tarihi erteledi ve diğer Marvel filmlerinin çıkış tarihleri de değişti.

Nihayet güzel haber bu haftanın başında geldi. Uzun zamandır devam eden grev geçici bir anlaşma ile sona erdi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Disney harekete geçti. Hiç vakit kaybetmeden Disney, yayın takvimini değiştirdi. İşte detaylar…

Disney grevin sona ermesiyle yayın takvimini güncelledi!

Disney, oyuncuların grevini sona erdirmek için geçici bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın ardından takvimde ufak değişiklikler yaptı. Vizyon tarihi güncellenen filmler arasında neler yok ki? Disney, Deadpool 3'ün vizyon tarihini 3 Mayıs 2024'ten 26 Temmuz'a erteledi. Filmin çalışmaları önümüzdeki birkaç hafta içinde Londra'da devam edecek. Marvel ve Disney, prodüksiyon beklemedeyken film setlerini sağlam tutmak için epey para ödedi.

Çıkış tarihlerinin düşen domino taşları gibi değişen birkaç Marvel Studios filminden biri de Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya. İlk başta filmin 26 Temmuz 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak 14 Şubat 2025 tarihine ertelendi. Tabii ki bu durum Blade'i de etkiledi onun da yeni vizyon tarihi 7 Kasım 2025 olarak değişti. Son olarak Thunderbolts da 20 Aralık 2024 yerine 25 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.

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Ne yazık ki gecikmeler, bazı gerçekleri de ortaya koydu.Deadpool 3 şu anda Marvel Sinematik Evreni'nden gelecek yıl gösterime girecek tek film olacak. İzleyiciler bu duruma oldukça şaşıracak. Çünkü hayranlar her yıl, serinin üç veya daha fazla filminin gösterime girmesine alıştılar. Bu durum izleyicilerin süper kahraman türüne olan ilgisini azaltabilir.

Geçen hafta sona eren Amerikalı Yazarlar Birliği Grevi sinema evrenini epey karıştırdı. Marvel Studios'un yakında çıkacak filmleri grevlerden önce farklı üretim aşamalarındaydı. Şirketi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın ana çekimlerini tamamlandığını bildirdi. Ayrıca bu durum Kaptan Amerika'nın Deadpool 3'ün yerini almak için ileriye doğru hareket edeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak şirket bunun doğru olmadığını belirtti. Blade ve Thunderblolts'un çekimlerine henüz başlanmadı.