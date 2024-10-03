DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan Vergide Adalet Yasa Teklifi Çağrısı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışma hayatındaki sorunların çözümüne yönelik hazırladıkları 5 maddelik "vergide adalet yasası" teklifinin TBMM'de kabul edilmesi çağrısı yaptı.

DİSK'in Anıtpark'ta düzenlediği "Ankara Büyük İşçi Buluşması"na katılanlar, Beşevler Cahar Dudayev Meydanı yakınında toplandı.

"Artık yeter, geçinemiyoruz. Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden yürüyerek Anıtpark'a ulaştı.

Yürüyüş sırasında, işçilerin taşıdığı ve üzerinde "Ölen: işçi. Ölüm sebebi: vergi dilimi" yazan tabut ile ellerinde "Azrail ölümle, zulüm vergiyle gelir" yazılı döviz taşıyan Azrail kostümlü işçiler dikkati çekti.

Mitingte konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkede ekonomik bir kriz yaşandığını belirterek, bundan en çok sabit gelirlilerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Enflasyonun nedeninin çalışanlara ödenen ücretler olmadığını ifade eden Çerkezoğlu, karlarını artıran ve vergi muafiyeti uygulanan şirketlerin enflasyonun asıl nedeni olduğunu savundu.

Türkiye'deki vergi sisteminin adaletsiz olduğunu ileri süren Çerkezoğlu, "Dünyada başka hiçbir ülke yok ki en zengin ve en yoksul aynı oranda vergi versin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçilerin ücretleri yıl içerisinde azalsın. İşte bu adaletsiz vergi sistemine karşı vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz." diye konuştu.

"Kıdem tazminatı hakkımızın gasbedilmesine izin vermeyeceğiz"

Hayata geçirilmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir "tuzak" olduğunu iddia eden Çerkezoğlu, "Bu tuzak, ikinci emekli maaşı aldatmacası adı altında açık seçik bir biçimde Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanımına, kırmızı çizgisine, son kalesine yani kıdem tazminatına çökme programıdır. Buradan çok açık bir biçimde söylüyoruz, tamamlayıcı emeklilik sistemi veya başka bir ad altında kıdem tazminatı hakkımızın gasbedilmesine dün olduğu gibi bugün de asla izin vermeyeceğiz. Buradan açıkça ilan ediyoruz, ölmek var, dönmek yok, tazminatı vermek yok diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, asgari ücretin ve diğer ücretlerin insanca yaşamayı sağlayacak bir düzeye, en düşük emekli aylığının da asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istediklerini söyledi.

Geçen yıl İstanbul'dan Ankara'ya yaptıkları yürüyüşün ardından Meclis'e 5 maddelik kanun teklifi sunduklarını anımsatan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"O 5 madde meydanda da asılı. Gelir vergisi ilk dilim oranı yüzde 10'a düşürülsün. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artsın. Asgari ücret vergi istisnası işçi lehine uygulansın. Bu ülkede 2008 yılından beri işverenlere verilen 5 puan SGK prim desteği işçilere de verilsin. Çağ dışı damga vergisi kaldırılsın. Meclis'in açıldığı günlerde buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere, 600 milletvekiline, vergide adalet yasası teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçmesi için çağrı yapıyoruz."