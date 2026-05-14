Haberler

Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yarın Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek ve aynı gün Zirve öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

TDT'nin 7 Ekim 2025'te Gebele'de düzenlenen 12. Zirvesi'nde devlet başkanlarınca kabul edilen bildiride, Türkiye'nin girişimiyle TDT Dışişleri Bakanlarının daha sık bir araya gelmeleri hususu kayıt altına alındı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7 Mart'ta İstanbul'da ve 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantıları gerçekleştirildi.

"Aile Meclisi" olarak nitelendirilen Teşkilatın bünyesinde son dönemde her alanda artan işbirliğinin tezahürü olarak Türkistan'da düzenlenecek müteakip toplantıyla, TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları son üç ayda üçüncü defa bir araya gelecek.

Türkiye, ev sahibi Kazakistan ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarının ve TDT Genel Sekreterinin katılımlarının öngörüldüğü toplantıda, Teşkilat bünyesindeki işbirliği alanlarına dair istişarelerde bulunulması ve başta İran ve Gazze olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Toplantının sonunda, "TDT Sekretaryasının Kurumsal ve Dijital Kapasitesinin Güçlendirilmesine Dair Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı"nın imzalanması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın anılan toplantıda gerçekleştireceği hitabında, Türk Devletleri arasındaki siyasi diyalog, ticaret, enerji arzı güvenliği, bağlantısallık, kültür ve eğitim ile dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğinin derinleşerek devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi planlanıyor.

Ayrıca Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda hak ettikleri konumu elde etmeleri için, Türk dünyası olarak hep beraber çalışılmasının önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Hitapta, İran'da yaşanan gelişmelerin küresel güvenlik ve ekonomiye olumsuz etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini, bu olayların Türk Dünyası için alternatif bağlantısallık seçeneklerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik hedeflerle araçsallaştırılmamasının ve seyrüsefer serbestisi ilkesine riayet edilmesinin elzem olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Fidan'ın, Pakistan ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte ihtilafın kalıcı biçimde sona ermesi için diplomatik girişimleri desteklemeye devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetmesi, Türkiye'nin, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumla eş güdüm içinde Gazze'nin yeniden inşası için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulaması ve toplantı vesilesiyle TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu; anılan Konseyin ismi 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri arasında, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak yer alıyor.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Onana'ya şok: Seni istemiyoruz
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Kazakistan'dan anlamlı jest! Bu nişan ilk kez Erdoğan'a verildi
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak