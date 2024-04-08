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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Gazze'ye yardım engellemesine karşı yeni tedbirler alacağız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin "İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." dedi.

Fidan, Dışişleri Bakanlığında, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları ve Gazze'ye insani yardıma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mübarek ramazan ayının son günlerine gelindiğini ve Gazze'deki dramın 6 aydır devam ettiğini belirten Fidan, İsrail hakkında devam eden bir soykırım davası ve bu konuda Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara karar olduğunu anımsattı.

Fidan, şimdiye kadar sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bile İsrail'in ateşkes ilan etmesi gerektiğine hükmettiğine dikkati çekerek, buna rağmen İsrail'in saldırılarının ramazan ayı boyunca devam ettiğini söyledi.

Bu insanlık dışı tutumun, Müslümanlar başta olmak üzere, tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam ettiğine işaret eden Fidan, Türkiye'nin olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadığının altını çizdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındıklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin de İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Bu konuda da başarılı olduklarını belirten Fidan, "Bugün tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den Gazze'ye ulaşan yardımlar 42 bin tonu geçti

Fidan, Türkiye'nin deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiği yardımların 42 bin tonu geçtiğini, bugün itibarıyla Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk 2 ülkeden biri olduğunu söyledi.

9'uncu yardım gemisinin de yolda olduğunu bildiren Fidan, bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımların paraşütlerle Gazze'ye ulaştırıldığını anlattı.

Fidan, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebi ilettiklerini söyleyerek, Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendiklerini ifade etti.

"İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık"

İsrail'in, Türkiye'nin Gazze'ye yardım talebini reddetmesine ilişkin Fidan, "İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bu tedbirlerin gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğine ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağına işaret ederek, "İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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