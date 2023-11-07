Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşme hakkında paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Belaruslu mevkidaşı ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
İki bakanın sabah saatlerinde düzenleyeceği ortak basın toplantısı iptal edilmişti.
Kaynak: AA / Güncel