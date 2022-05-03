Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

ÜNYE, ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Memleketi Ünye'ye gelen Kıran, Ünye Müze Evi ve Şeyh Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bayramlaşan Kıran'a Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.