Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

ÜNYE, ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Memleketi Ünye'ye gelen Kıran, Ünye Müze Evi ve Şeyh Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bayramlaşan Kıran'a Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı, Ünye, Ordu, Güncel, Haberler

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