Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ding Liren, Çin'in İlk Erkek Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

Ding Liren, Çin'in İlk Erkek Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

Güncel Haberler

ASTANA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ding Liren, Pazar günü Astana'da düzenlenen 2023 FIDE Dünya Şampiyonası final eşitliği bozma oyununda Rus Ian Nepomniachtchi'yi 2,5-1,5 mağlup ederek satranç dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Çinli erkek oyuncu oldu.

Ding Liren, Çin'in İlk Erkek Dünya Satranç Şampiyonu OlduÇinli Ding Liren, eşitliği bozmak için oynanan son hızlı satranç mücadelesinde Ian Nepomniachtchi'yi mağlup ederek 2023 FIDE Dünya Şampiyonası'nı kazandı. (Fotoğraf: Xinhua)

ASTANA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ding Liren, Pazar günü Astana'da düzenlenen 2023 FIDE Dünya Şampiyonası final eşitliği bozma oyununda Rus Ian Nepomniachtchi'yi 2,5-1,5 mağlup ederek satranç dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Çinli erkek oyuncu oldu.

Karşılaşmanın klasik bölümü Cumartesi günü 7-7 berabere bitti. Ding, hızlı final mücadelesinde arka arkaya üç beraberliğin ardından siyah taraf olarak dördüncü oyunda galip geldi.

Ding'in kazanması, satrançta hem erkekler hem de kadınlarda dünya şampiyonluğunun Çin'e geçmesi nedeniyle tarihi bir ana işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası 1 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title