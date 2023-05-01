Ding Liren, Çin'in İlk Erkek Dünya Satranç Şampiyonu Oldu

ASTANA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ding Liren, Pazar günü Astana'da düzenlenen 2023 FIDE Dünya Şampiyonası final eşitliği bozma oyununda Rus Ian Nepomniachtchi'yi 2,5-1,5 mağlup ederek satranç dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Çinli erkek oyuncu oldu.

Çinli Ding Liren, eşitliği bozmak için oynanan son hızlı satranç mücadelesinde Ian Nepomniachtchi'yi mağlup ederek 2023 FIDE Dünya Şampiyonası'nı kazandı. (Fotoğraf: Xinhua)

ASTANA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ding Liren, Pazar günü Astana'da düzenlenen 2023 FIDE Dünya Şampiyonası final eşitliği bozma oyununda Rus Ian Nepomniachtchi'yi 2,5-1,5 mağlup ederek satranç dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Çinli erkek oyuncu oldu.

Karşılaşmanın klasik bölümü Cumartesi günü 7-7 berabere bitti. Ding, hızlı final mücadelesinde arka arkaya üç beraberliğin ardından siyah taraf olarak dördüncü oyunda galip geldi.

Ding'in kazanması, satrançta hem erkekler hem de kadınlarda dünya şampiyonluğunun Çin'e geçmesi nedeniyle tarihi bir ana işaret ediyor.