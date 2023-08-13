Dinar'da Saman Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde saman yüklü traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi yakınlarındaki Suçıkan rampasında meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı saman yüklü traktör sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ramazan Çetin yaralanırken, römorkta yüklü saman balyaları da yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Çetin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ramazan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)