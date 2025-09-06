Dilencinin Üzerinden Poşet Dolusu Para Çıktı
Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekipleri, dilenci olarak görev yapan 63 yaşındaki Y.A'nın üzerinden çıkan poşet dolusu parayla şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekipleri, dilenciye işlem yaparak el koydu.
İlçedeki zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda çarşı merkezinde dilenirken yakalanan 63 yaşındaki Y.A, ekiplerce hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden çıkan paralar, masaya serilerek sayılmaya başlandı.
Dilenciden çıkan poşet dolusu paraya şaşıran zabıta ekipleri, Y.A. hakkında işlem yapıp paraya da el koydu.