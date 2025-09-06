Haberler

Dilencinin Üzerinden Poşet Dolusu Para Çıktı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekipleri, dilenci olarak görev yapan 63 yaşındaki Y.A'nın üzerinden çıkan poşet dolusu parayla şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekipleri, dilenciye işlem yaparak el koydu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir dilencinin üzerinden çıkan poşet dolusu para, zabıta ekiplerini şaşırttı.

İlçedeki zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çarşı merkezinde dilenirken yakalanan 63 yaşındaki Y.A, ekiplerce hizmet binasına götürüldü.

Dilencinin üzerinden çıkan paralar, masaya serilerek sayılmaya başlandı.

Dilenciden çıkan poşet dolusu paraya şaşıran zabıta ekipleri, Y.A. hakkında işlem yapıp paraya da el koydu.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
