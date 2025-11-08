Dijital Zeka Çağında Medeniyetlerin Bir Arada Yaşaması: Beijing Forumu'nda Yapay Zeka Tartışmaları

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Dünya genelinden uzmanlar ve akademisyenler cuma günü Beijing'de düzenlenen 2025 Beijing Forumu'nda dijital zekanın insanlığın ortak refahı için oynadığı kritik rolü ele aldı.

Çin'in Peking Üniversitesi Rektörü Gong Qihuang, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, dijital çağda teknolojik inovasyon ve akıllı ürünlerin medeniyetler arası etkileşimi güçlendirmeye yönelik araçlar olarak hizmet etmesi gerektiğini ifade etti. Gong, "Sınır ötesi işbirliğinin değerini her zamankinden daha fazla anlamalı ve teknolojilerin dünya çapında insanların ortak refahına hizmet etmesi için birlikte çalışmalıyız" dedi.

"Dijital Zeka Çağında Medeniyetlerin Bir Arada Yaşaması" temasıyla düzenlenen üç günlük foruma 36'dan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın uzman ve akademisyen katıldı. Forum kapsamında özellikle yapay zekanın küresel yönetişim, sosyal kalkınma, endüstriyel dönüşüm, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki etkisini tartışmak üzere 16 yan oturum gerçekleştirilecek.

New York Üniversitesi Shanghai Kampüsü Rektör Yardımcısı Jeffrey Lehman, "Yapay zekanın insanların yaşam standartlarını yükseltme konusunda sunduğu fırsatlar muazzam" diyerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetleri ve tarımın dengeli gelişimini desteklemede yapay zekanın potansiyeline dikkat çekti.

Küresel yapay zeka rekabetinin getirdiği zorluklar karşısında uzmanlar, endişeden ziyade umutlu olduklarını belirtti. Güney Kore'nin eski Dışişleri Bakanı Park Jin, "Yapay zeka gibi öncü teknolojilerde çok taraflı işbirliği vazgeçilmezdir" diyerek, yapay zekanın, akıllıca kullanılması halinde rekabetin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve güven inşa etmek için daha yaratıcı çözümler sunabileceğini belirtti.

Dijital zekanın geliştirilmesine yönelik küresel çabalarda Çin'in önemine dikkat çeken Park, "En iyi yetenek havuzuna, bol veri kaynaklarına ve dinamik bir pazara sahip olan Çin, bu alanda kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Çin, ulusal kalkınma için dijital zekaya büyük önem veriyor. Çin Komünist Partisi liderliği geçen ay ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) oluşturulmasına yönelik önerilerinde, dijital ve akıllı teknolojilerin hızlandırılmasını ve Dijital Çin İnisiyatifi'nin ilerletilmesini de dahil etmişti.

Peking Üniversitesi Yeni Yapısal Ekonomi Enstitüsü Dekanı ve Dünya Bankası eski Baş Ekonomisti Justin Yifu Lin, verimli bir pazar, bütüncül bir endüstriyel sistem ve iyi işleyen bir hükümet mekanizmasıyla Çin'in dijital yenilik alanında önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Lin, "Çin'in dijital zeka alanındaki liderliği yalnızca kendisine fayda sağlamayacak, diğer gelişmekte olan ülkeler de açık kaynaklı yenilikçi teknolojilerini daha düşük maliyet ve riskle uygulayabilecek ve böylelikle tüm dünyanın ortak refahına katkıda bulunulacak" dedi.

Peking Üniversitesi, Beijing Belediye Eğitim Komisyonu ve Chey İleri Araştırmalar Enstitüsü'nün ortaklığında düzenlenen yıllık forum, 2004'ten bu yana 80'den fazla ülke ve bölgeden 7.000'den fazla katılımcı ve akademisyeni bir araya getirdi.