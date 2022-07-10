Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu - Haberler

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Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

AA - Bahri Aşık - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, bayramda Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı, Didim'deki Altınkum plajları ile Cennet ve Manastır koylarına adeta akın etti.

İki ilçede de termometreler 38 dereceleri gösterdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Kurban Bayramı'nda ilçelerindeki büyük otellerin dolduğunu, küçük işletmelerde de doluluğun yüzde 90'ı bulduğunu kaydetti.

AA / Bahri Aşık - Güncel

Kurban Bayramı Kuşadası Aydın Didim Güncel Haberler

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