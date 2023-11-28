Didim'de Metruk Binada Çalıntı Motosiklet Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, metruk binaya saklanan 2 motosikleti fark etmesi üzerine harekete geçerek 2 şüpheliyi tespit etti.

Olay, Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında kontrol edilen bir metruk bina ve içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen plakasız ve şasesi kazılmış 2 adet motosiklet tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu motosikletlerin M.K. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar tarafından kullanıldıkları tespit edildi. Yapılan çalışmada M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, E.T.'nin yakalama çalışması devam ediyor. Ayrıca çalıntı motosikletlerden birinin ruhsat sahibi tespit edilerek teslim edilirken, diğer motosiklet incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN