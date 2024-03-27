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Dicle Elektrik, yerel seçimlerde enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracak

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Dicle Elektrik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Olası aksaklıklara anında müdahale edebilmek için sahada 1387 personelden oluşan 535 ekip kurulacağı aktarılan açıklamada, ekiplerin Dicle Elektrik Koordinasyon Merkezi organizesinde hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin problemsiz yürütülebilmesi için şebekeye ait alternatif besleme hatlarının sürekli hazır tutulduğunu aktardı.

Can veya mal güvenliğini tehdit eden durumlar haricinde planlı elektrik kesintilerinin yapılmayacağını ifade eden Tüzün, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca, seçim kurullarıyla yapılan görüşmeler ve olası ihtiyaçlar için mobil jeneratör desteği sağlanacak. Şirketin sorumluluk alanındaki 96 ilçe seçim kurulunda toplam 477 personel görev alacak. Toplam 246 kritik noktada, muhtemel olumsuz durumlara karşı koruyucu önlemler alındı. Herhangi bir kesinti durumunda müdahale edilmek üzere 26 jeneratör hazır tutuluyor.??????? Bu merkez, bir genel müdür yardımcısının liderliğinde, bir müdür ve bir yönetici olmak üzere üç kişilik bir ekip tarafından yönetilecek. Ek olarak, 6 farklı lokasyonda, yönetici ve mühendis pozisyonlarında toplam 18 personel görev alacak. Merkez, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından kurulan kriz merkezi koordinasyonuyla, oy kullanımı ve sayım işlemleri sırasında faaliyet gösterecek. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, 30 Mart Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayıp, 1 Nisan'da saat 17.00'ye kadar, yani işlemler tamamen sona erene kadar sorumluluk alanımızda tam teyakkuz halinde olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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