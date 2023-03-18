DEVRİLİP 70 METRE SÜRÜKLENEN ÇÖP KAMYONUNDAKİ 2 İŞÇİ YARALANDI

İZMİT'te çöp döküm sahası içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilip yaklaşık 70 metre sürüklenen çöp kamyonundaki iki belediye personeli yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında meydana geldi. Mehmet Şengül idaresindeki çöp kamyonu, toplanan çöpleri boşaltmak için çöp döküm sahasına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yolun dışına çıktı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen kamyon, çöp döküm sahasına bırakılan atık beton borulara çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan belediye personelleri Mehmet Şengül ve Emrah Acar'ı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan personeller, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.