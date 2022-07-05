Devrilen kamyonet Sivas- Kayseri karayolunu 1 saat ulaşıma kapattı SİVAS'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralanırken, Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. SİVAS'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralanırken, Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Ağrı'ya gitmekte olan Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada, kamyonetteki Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi ulaşıma kapandı, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Güncel Tragger Kayseri Sivas Güncel Haberler

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