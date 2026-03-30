Devlet himayesindeki çocuklardan Türkiye derecesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar, çeşitli spor branşlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Sivas'taki çocuk evlerinde kalan çocuklar, katıldıkları müsabakalarda madalyalar kazanarak devlet korumasındaki çocukların spor ve eğitim alanındaki gelişimini gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet himayesindeki çocuklar farklı alanlarda önemli başarılar elde ediyor.

Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerinde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 çocuk, katıldıkları müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Bu kapsamda, 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi, çekiç atma branşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda 29,43 metrelik derecesiyle genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kendi yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Sporla güçlenen başarı hikayeleri

Devlet himayesinde bulunan 12 yaşındaki bir diğer öğrenci de kriket ve futbolda faaliyet gösteriyor. Çocuk evlerinde kalan, 2018'den beri devlet korumasındaki 11 ve 12 yaşlarındaki kardeşler de eğitimlerini sürdürürken judoda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk da judo ve kriket branşlarında eğitim alarak sportif gelişimlerini sürdürüyor.

Söz konusu çocuklar, ASP Spor Kulübü adına katıldıkları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
