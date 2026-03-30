Bakanlık: Devlet himayesindeki çocuklar başarılarıyla gururlandırıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocukların, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla gurur kaynağı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Devlet himayesindeki çocuklar başarılarıyla gururlandırıyor. Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 çocuk, azim ve disiplinleriyle önemli dereceler elde ederek örnek oluyor. Bu kapsamda, 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi çekiç atma branşında katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında 29,43 metrelik derecesiyle genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kendi yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Devlet himayesindeki 12 yaşındaki bir diğer başarılı öğrenci de kriket ve futbolda aktif olarak yer alıyor. Çocuk evlerinde kalan 2 kardeş ise judo sporunda gelişim gösteriyor. 11 ve 12 yaşlarındaki kardeşler 2018 yılından bu yana devlet koruması altında bulunuyor. Eğitim hayatlarını sürdürürken judo sporuna da aktif olarak katılan kardeşler, disiplinli çalışmalarıyla örnek oluyor. 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk da judo ve kriket branşlarında eğitim alarak sportif gelişimlerini sürdürüyor. Söz konusu çocuklar, ASP Spor Kulübü adına katıldıkları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve sportif alanlarda gelişimini desteklemeye devam ederek onların güçlü ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı