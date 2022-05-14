Devlet desteğiyle genç yaşta 250 hayvanlık sürü sahibi oldu - Haberler

EDİRNE (AA) - Edirne'de devlet desteğiyle hayvanlarının sayısını bir yılda 60'tan 250'ye çıkaran 30 yaşındaki üretici, sürüsünü daha da genişletmeyi hedefliyor.

Merkeze bağlı Korucu köyde yaşayan Ercan Sarı, geçen yıl küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine başvurdu.

Proje kapsamında 90 hibe koyun alan genç çiftçi, daha önce 60 küçükbaş olan sürüsünü devlet desteğiyle 150'ye çıkarttı.

Zaman içinde anaç koyunların kuzulamasıyla sürüsü genişleyen Sarı'nın hayvan varlığı bu yıl 250'ye ulaştı.

Sağlanan desteklerle genç yaşta 250 koyundan oluşan sürünün sahibi olan Sarı, kuzulara evinin bahçesindeki alanda bakarken koyunları her gün meraya götürüyor.

Genç üretici hayatından memnun

Ercan Sarı, AA muhabirine, fabrikada çalışmak yerine köyünde kalarak hayvancılık yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Hibe desteğiyle sürüsünü büyüttüğünü, üretimde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Sarı, "Projeye başvurdum, Edirne'de ilk desteği ben aldım. Askerden geldiğimde 60 koyunum vardı. Proje sayesinde 90 koyun daha aldım ve 150 anaç koyunum oldu. 100'den fazla kuzu oldu bu sene, bu sayıyla 250 rakamına ulaştım." dedi.

Sarı, her gün 08.00'de koyunları meraya saldığını belirterek, şunları anlattı:

"Öğlene doğru gölgeye getiriyoruz. Akşamüstü yine otlaması için salıyoruz ve akşam yeniden eve getiriyoruz. Hayvancılığın hiçbir zorluğu yok, en kolay iş bu bence. Koyunlarıma seve seve bakıyorum. İğnelerini, kırkımını yapıyorum, her şeyleriyle ilgileniyorum."

Kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sarı, "Şehirde çalışsam asgari ücret alırım. Burada hayvanlarına iyi bakarsan asgari ücretin fazlasını kazanıyorsun. Şehirde bir fabrikada çalışacağına burada gelip 50-100 koyun bakmak daha karlı. Sürümü daha da genişletmeyi hedefliyorum." diye konuştu.