DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Isparta'da ziyaretlerde bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu. Kentte bir otelin önünde partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, şehir turu attı. Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlarla selamlaşan Babacan, Gönen ilçesine bağlı Güneykent'e giderek vatandaşlarla sohbet etti. Babacan daha sonra Isparta'dan ayrıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu.
Kentte bir otelin önünde partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, şehir turu attı.
Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlarla selamlaşan Babacan, Gönen ilçesine bağlı Güneykent'e giderek vatandaşlarla sohbet etti.
Babacan daha sonra Isparta'dan ayrıldı.