DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar: Asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmeli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, iktidarın asgari ücretin yılda bir kez artırılması yönündeki kararıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Avşar, temel ürünlerin fiyatlarının sürekli arttığını ve enflasyonun kontrol altına alınmadığı sürece asgari ücret artışlarının zamların altında kalacağını savundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, iktidarın asgari ücretin yılda bir kez artırılması yönündeki kararıyla ilgili "Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK'in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım" dedi.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İktidarın asgari ücrete yılda bir kez artış yapma kararını eleştiren Avşar, şöyle konuştu:

"Asgari ücret sorununu asıl sebebi memleketin asgari demokrasi, adalet ve hukuka mahkum edilmesidir. Bu asgari durum ülkeyi şiddete, usulsüzlüğe, yüksek vergilere, yolsuzluğa, yoksulluğa, kayırmacılığa, huzursuzluga götürüyor. Yapılacak her türlü artış geçici pansuman olacak ve bir süre sonra etkisini yitirecektir.

Neden 21 yıllık iktidarın sonucunda biz bu ülkede yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşı konuşuyoruz? Neden asgari ücret ortalama ücret oldu? Neden gerçek enflasyon yıllardır düşmüyor? Neden seçim süresi boyunca sıkışınca gaz, seçimden sonra da vergi çıkarıyorsunuz? Neden bu ülkede açlık ve yoksulluk sınırı her gün gündemimizde? Bu girilen yoksulluk cenderesinin tek sorumlusu var, o da sizsiniz ve ittifakınız.

"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMADIĞIN SÜRECE BU ARTIŞLAR HEP ZAMLARIN ALTINDA KALACAK"

Asgari ücret artışındaki en önemli husus şu: Enflasyonu kontrol altına almak. Enflasyonu kontrol altına almadığın sürece bu artışlar hep enflasyon ve fiyat artışlarının, zamların altında kalacak. Bizim yaşadığımız enflasyon maliyetten kaynaklı. Bu maliyetleri kısmak için, maliyet enflasyonunun önüne geçmek için tarım ve hayvancılığa destek var mı? Bu bütçe sermayenin, yandaşın yanında; üreticinin, mavi yakalının, işçinin, emekçinin karşısında bir bütçedir.

Temel ürünlerin fiyatları her gün artıyor, döviz her gün değişiyor, enerji fiyatları sürekli güncelleniyor, nasıl bir kere belirleyeceksiniz asgari ücreti? Biz asgari ücrete yılda en az iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK'in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım."