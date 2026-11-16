DEVA'lı Şahin, gübre üretimi yüzde 54 düşerken fiyatların yüzde 42 arttığını söyledi

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(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, gübre sektöründe üretimin yüzde 54 azalmasına karşın satış fiyatlarının yüzde 42 yükseldiğini belirterek tepki gösterdi. Gübre fabrikalarında kapasite kullanım oranının yüzde 19'a kadar gerilediğini belirten Şahin, artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin gübre alımlarını ertelediğine dikkat çekti. Şahin, "Çiftçi gübreyi bugün alamazsa yarın hasattan kaybeder ve o kaybın bedelini yalnızca çiftçi değil, milletin tamamı öder" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, gübre üretimindeki daralma, fiyat artışları ve çiftçilerin yaşadığı maliyet sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Gübre sektörünün faaliyet raporlarında yer alan verilere dikkat çeken Şahin, çiftçilerin gübre alamamasının tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek iktidara desteklerin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

"FABRİKALAR KAPASİTESİNİN BEŞTE BİRİNİ BİLE KULLANAMIYOR AMA FİYATLAR ARTIYOR"

Gübre sektöründe faaliyet gösteren önemli bir üreticinin 9 Kasım'da açıklanan faaliyet raporundaki verilere dikkat çeken Şahin, üç ayrı fabrikada kapasite kullanım oranının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 19'a kadar gerilediğini belirtti.

Şahin, "Bir ülkenin tarımında tehlike yalnızca kuraklıkla, donla, doğal afetlerle başlamaz. Çiftçinin toprağına atacağı gübreyi alamaması da en az bunlar kadar ciddi bir tehlikedir. Çünkü toprağın ihtiyacını erteleyebilirsiniz ama hasat zamanı geldiğinde kaybettiğiniz verimi geri getiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Gübre üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azaldığını, ortalama yurt içi satış fiyatının ise yüzde 42 yükseldiğini aktaran Şahin, "Düşünebiliyor musunuz, fabrikalar kapasitesinin beşte birini bile kullanamıyor ama gübrenin fiyatı yüzde 42 artıyor! Üretim düşüyor, fiyat yükseliyor, olan yine çiftçiye oluyor" dedi.

Şahin, aynı üreticinin yılın ilk dokuz ayındaki yurt içi gübre satışlarının 966 bin tondan 802 bin tona gerilediğini belirterek, "Çiftçi keyfinden gübre almıyor değil, parası yetmediği için alamıyor!" diye konuştu.

"GÜBRE ALIMINI ERTELEYEN ÇİFTÇİYİ NEDEN GÖRMÜYORSUNUZ"

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Ekim 2026 verilerine göre son bir yılda DAP gübresinin yüzde 39,7, kompoze gübrenin yüzde 42,3, amonyum nitratın yüzde 67,7 ve mazotun yüzde 73,4 zamlandığını belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027 bütçesine ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Şahin, "Sayın Yılmaz, çiftçinin gübre maliyetinin dörtte birini karşıladığınızla övünüyorsunuz da geriye kalanını ödeyemediği için gübre alımını erteleyen çiftçiyi neden görmüyorsunuz? Sizin yüzde 25'iniz bütçe sunumunda duruyor, çiftçi ise gübreyi tarlasına atabilmenin hesabını yapıyor!" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİNİN ALAMADIĞI GÜBRENİN BEDELİNİ MİLLETİN TAMAMI ÖDER"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de kimyevi gübre tüketiminin 2025 yılında yüzde 6 azaldığını hatırlatan Şahin, 2026 yılına ilişkin güncel gübre satış ve tüketim verilerinin açıklanmasını istedi.

Gübre Takip Sistemi üzerinden üretimden satışa kadar yapılan denetimlere değinen Şahin, "Gübre Takip Sistemi üzerinden üretimden satışa kadar her çuvalı takip ediyorsunuz. Güzel. Peki, o çuvalı çiftçinin satın alacak gücü kalmış mı, bunu da takip ediyor musunuz?" diye sordu.

Desteklerin çiftçinin gerçek maliyetlerine göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü çiftçinin ihtiyacı, kürsüden anlatılan destek başarıları değil, tarlasına zamanında atabileceği gübredir. Siz verdiğiniz desteği sayıyorsunuz, çiftçi alamadığı gübrenin hesabını yapıyor! Unutmayın, Çiftçi gübreyi bugün alamazsa yarın hasattan kaybeder ve o kaybın bedelini yalnızca çiftçi değil, milletin tamamı öder."

Kaynak: ANKA