(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Başkanı Mustafa Destici, Bolu'da gezi dönüşü 10 çocuk ve 3 görevlinin bulunduğu aracın güzergah dışına çıkması ve GPS sinyalinin kesilmesine ilişkin yaşananlara yönelik, "Türkiye'nin kalbinde sayılabilecek özellikle turizm bölgesi olarak bilinen, gezilerin ve seyahatlerin sıkça yapıldığı bir bölgede maalesef GSM şirketleri yine sınıfta kaldı. Her yıl vatandaşlarımıza fahiş fiyatlara taahhüt yapan GSM operatörleri vatandaşımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmeli, altyapılarını her türlü duruma karşı hazır halde bulundurmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, Bolu'da gezi dönüşünde 10 çocuk ve 3 görevliyi taşıyan aracın belirlenen güzergahtan sapması ve uzun süre GPS sinyali alınamamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle kız çocuklarımızın ve görevlilerin sağ salim bulunmuş olmalarından dolayı Cenabıhak'a şükrediyoruz. Ve arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplerimize de ilgili bakanlıklarımıza da göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu tür hadiselerin yaşanmaması adına bundan sonra daha tedbirli, titiz ve dikkatli davranılması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Şoförün rotayı değiştirdiği ve başka bir yola kestirme diyerek girdiği açıklandı. Bu tür gezilerde şoförlere böyle bir inisiyatif kullanma hakkı asla tanımlamalı. Bu konuda çok sıkı tebbirler alınmalı, uyarılar yapılmalı ki Allah korusun daha farklı sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirdik. Diğer taraftan Türkiye'nin kalbinde sayılabilecek bir noktada, özellikle turizm bölgesi olarak bilinen bir noktada, gezilerin ve seyahatlerin sıkça yapıldığı bir bölgede maalesef GSM şirketleri yine sınıfta kaldı. Her yıl vatandaşlarımıza fahiş fiyatlara taahhüt yapan GSM operatörleri vatandaşımıza karşı sorumluluklarını da yerine getirmeli, altyapılarını her türlü duruma karşı hazır halde bulundurmalıdır. Bu konuda gerekli denetimler yapılmalı."

"BİRİSİ CEZA ALACAKSA O DA GÜRCİSTAN FUTBOL FEDERASYONU VE GÜRCİSTAN POLİSİ OLMALIDIR"

Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara müdahalesine ilişkin konuşan Destici, "Sebebi neydi? Maçta Filistin bayrağının açılması ve Filistin'de İsrail tarafından yapılan soykırımın katliamın kınanması. Bu duruşu gösterdiği için öncelikle Beşiktaş taraftarını buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sanki bu olayları Beşiktaş taraftarı çıkarmış gibi bir cezai müeyyideyle karşı karşıya kalınması gibi bir durum söz konusu. Burada olayları başlatan, şiddete başvuran Gürcistan polisinden başkası değil. Eğer birisi ceza alacaksa o da Gürcistan Futbol Federasyonu, Gürcistan polisi olmalıdır" dedi.

Destici, en düşük emekli aylığının en az 40 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Destici, "Onun altındaki bir rakamı emeklilere reva görmek yine haksızlığı devam ettirmekten başka bir şey değil. Bunun bütçeye maliyeti nedir diye baktığımızda inanın bütçedeki faiz ödemesi kadar yok. Aynı şey asgari ücret için de geçerlidir. Asgari ücrete bir ara ödeme yapılmamıştır, yüksek enflasyona rağmen. Maaşlar hakkaniyetli bir şekilde yükseltilmeli ama yine geçim rakamının altında kalan haneler sosyal yardım adıyla desteklenmelidir" diye konuştu.

"ENFLASYON-FAİZ DENGESİ KURULMADAN NE ESNAFIMIZ RAHAT NEFES ALABİLİR NE DE ÇİFTÇİMİZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2027 yılı bütçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"2027 bütçe gideri 27 trilyon 276 milyar, bütçe gelirleri 23 trilyon 408 milyar. Bütçe açığımız 3 trilyon 868 milyar ve faiz giderimiz de 3 trilyon 975 milyar. Faize ayrılan pay neredeyse yüzde 17. Maalesef faiz, enflasyonun neredeyse 2 katı olarak uygulandı. Şimdi banka faizlerine bakın. Bir, finansmana erişimde bir güçlük var. İki, erişseniz bile neredeyse açıklanan faizin yüzde 100'ü, yani 2 katıyla siz kredi kullanıyorsunuz. Bu bireysel kredilerde de böyle, ticari kredilerde de böyle. Bugün yüzde 45'in altında faiz ödeyen herhalde hiçbir esnafımız ya da tüccarımız yoktur. Özel sübvansiyonlu krediler hariç. Bu oran yüzde 50'leri aşıyor. Bireysel kredilerde zaten yüzde 50'nin üzerinde. Esas düzeltilmesi gereken hastalıklı yapılardan bir tanesi de budur. Yani enflasyon-faiz dengesi kurulmadan ne esnafımız rahat nefes alabilir, ne çiftçimiz rahat nefes alabilir, ne tüccarımız, ne sanayicimiz, ne kredi kartı kullanan ya da bireysel kredi kullanan hiçbir vatandaşımız nefes alabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA