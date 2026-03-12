Haberler

'Türkiye-Bulgaristan' iş birliğiyle temin edilen elektronik malzemeler, Dereköy'de teslim alındı

'Türkiye-Bulgaristan' iş birliğiyle temin edilen elektronik malzemeler, Dereköy'de teslim alındı
Güncelleme:
Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda, 'Daha Güvenli Sınırlar İçin İşbirliği Projesi' kapsamında temin edilen elektronik ekipmanlar törenle teslim edildi. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan ve diğer yetkililer katıldı.

KIRKLARELİ'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda, Türkiye- Bulgaristan sınır ötesi iş birliği programı 'Daha Güvenli Sınırlar İçin İşbirliği Projesi' kapsamında temin edilen elektronik ekipmanlar, törenle teslim alındı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen proje kapsamında, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kullanılmak üzere elektronik ekipmanlar temin edildi. Ekipmanların temini için sınır kapısında tören düzenlendi. Törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut ile vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile oda ve borsa temsilcileri katıldı.

ORTAK SORUMLULUK

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konuşmasında, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine değinerek, Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen projenin yalnızca teknik bir kapasite geliştirme çalışması olmadığını, aynı zamanda 2 ülke arasındaki güven, dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Teslimi gerçekleştirilen ekipmanların özellikle Dereköy Sınır Kapısı'nda görev yapan birimlerin teknolojik imkanlarını güçlendireceğini belirten Vali Turan, bu sayede düzensiz göç, sınır aşan suçlar ve insan kaçakçılığıyla mücadelede güvenlik güçlerinin görevlerini daha etkin, hızlı ve güvenli şekilde yerine getirebileceğini vurguladı. Vali Turan, sınır güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerle değil, güçlü kurumsal yapı, donanımlı personel, modern teknoloji ve uluslararası iş birliği ile mümkün olduğunu belirterek, projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Turan, teslim edilen elektronik malzemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

