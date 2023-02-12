Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı

Güncel Haberler

Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı

DEPREMZEDELERİN Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklamasının ardından, öğrenciler eşyalarını toplamak için kaldıkları yurda geldi.

DEPREMZEDELERİN Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklamasının ardından, öğrenciler eşyalarını toplamak için kaldıkları yurda geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara geldiler. Cevizlibağ'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki odalar öğrenciler tarafından boşaltılmaya başladı.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kredi Yurtlar Kurumu Kahramanmaraş evsiz Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title