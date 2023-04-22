Depremzede aile şehadetinin birinci yılında evlatlarının mezarını ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya giden Deniz ve Nurettin Altunörs çifti kente dönerek şehadetinin birinci yılında evlatlarının mezarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya giden Deniz ve Nurettin Altunörs çifti kente dönerek şehadetinin birinci yılında evlatlarının mezarını ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda geçen yıl şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki babaevi depremde ağır hasar gördü.

Altunörs çifti 8 Şubat'ta Ankara'ya giderek Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve polis memurlarının desteğiyle kiralanan ve eşyaları temin edilen eve yerleşti.

Altunörs çifti, şehadetinin birinci yılında kente gelerek Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Malatya Şehitliği'ndeki oğullarının mezarının başında dua etti.

Oğlunun mezarının bakımını da yapan Deniz Altunörs, AA muhabirine, yaşadığı acının hiç geçmediğini söyledi.

Oğlunun şehadet acısının depremi bastırdığını belirten Altunörs, "Depremden önce hemen hemen her gün oğlumun mezarını ziyaret ederdim. Deprem nedeniyle bir süredir Ankara'dayız. 8 Şubat'ta Ankara'ya gitmeden önce Aytaç'ın mezarına uğramıştık, yaklaşık 3 ay oldu." dedi.

Altunörs, Malatya'ya dönmek için kiralık ev baktıklarını dile getirerek "İnşallah bulabilirsek oğlumun mezarının yakınında olmak istiyoruz. Bayramın ikinci gününün, oğlumun şehadet gününe denk gelmesi de ayrı bir hüzün. Zaten bizim için bayram diye bir şey yok da hepsi bir arada çok değişik duygular içerisindeyiz." diye konuştu.

Nurettin Altunörs ise depremi bir yıl önce bugün, oğlunun şehadet haberini alınca yaşadığını belirtti.

Depremin ardından devletin, özel harekat polislerinin yanlarında olduğunu, her türlü desteği sağladıklarını anlatan Altunörs, şunları kaydetti:

"Ankara'da özel harekat polislerimiz bize ev ve eşya temin ettiler, hatta evimizi bile temizlediler. Şu anda orada oturuyoruz, kira da almadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama Aytaç'ın mezarı Malatya'da olduğu için mecbur buraya geleceğiz. Bunun başka yolu yok. Bayramın ikinci günü olsa da yakınlarımız ve Aytaç'ın arkadaşlarıyla bugün şehadet yıl dönümünde oğlumun mezarı başında buluştuk. Bayramın bizim için bir önemi yok. Bugün bizim için normal bir gün ve oğlumun şehadet yıl dönümüdür."

Şehidin öğretmen kardeşi Akın Altunörs de ağabeyinin bir yıl önce oruçluyken şehadete ulaştığını ifade etti.

Ağabeyi ile bir gün cennette buluşacaklarına inandığını dile getiren Altunörs, "Bugün bayram günü olsa da biz ailece Ankara'dan ağabeyimin şehadet yıl dönümü için mezarı başında mevlit okutmak için geldik. Bu nedenle yakınlarımız ve ağabeyimin arkadaşları bugün bizleri yalnız bırakmadı, hepsinden Allah razı olsun." dedi.