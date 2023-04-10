Depreme hastanede yakalanan down sendromlu lösemili Muhammed, Ankara'da tedavi oluyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlere Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanan ve depremi yara almadan atlatan down sendromlu, lösemi hastası Muhammed Kandilli (5), Lösemili Çocuklar Vakfı'nca (LÖSEV) Ankara'ya getirilerek Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Elbistan'ta down sendromlu olarak dünyaya gelen Muhammed Kandilli'ye 3 yaşında lösemi tanısı konuldu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Muhammed Kandilli ve annesi Tuğba Kandilli, depreme hastanenin yoğun bakım ünitesinde yakalandı. Deprem anında herkes panikle kaçarken, Tuğba Kandilli oğlunu hastaneden çıkardı. Bir kafeye sığınarak orada 1 gün geçiren anne ve oğluna, depremin 2'nci gününde LÖSEV ulaştı. Annesi ile birlikte Ankara'ya getirilen Muhammed, Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammed'in, Kahramanmaraş'taki babası doğal gaz işçisi Mustafa Kandilli (36) ile 2,5 yaşındaki kardeşi Çağlayan Kandilli ise Muhammed'in tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.

'BİTMİŞ DURUMDAYDIK'

Tuğba Kandilli, deprem gecesi Muhammed'in rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirterek, "Oradayken depreme yakalandık. Herkes kaçmıştı ama ben yoğun bakımdaydım. Muhammed'i zorluklarla ben çıkardım. Damar yolunu çıkardım ve çıktık. Tek katlı bir kafe vardı, oraya sığındık ve bir gün orada bekledik. Böyle bir şey olacağı aklımızın ucundan bile geçmezdi, bitmiş durumdaydık. Bir telefon geldi Lösante hastanesinden; mucizeydi. Ankara'da şu anda her şeyi LÖSEV karşılıyor. Bize bir nebze de olsa depremi unutturdu. Akrabalarımız arayıp sormadı bile, Lösante hastanesi direkt aradı" dedi. (DHA)