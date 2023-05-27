Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor

Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kalıcı köy evlerinin inşası devam ediyor. "Asrın felaketi"nden etkilenen Arsuz'da depremzedeler için kalıcı köy evlerinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kalıcı köy evlerinin inşası devam ediyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Arsuz'da depremzedeler için kalıcı köy evlerinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Haymaseki Mahallesi'nde ilk etapta 20 köy evinin temeli atıldı.

Kaya zemin üzerine radye temel olarak hazırlanan evlerin 1 yıl içerisinde depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Kahramanmaraş Hisarcık Arsuz Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title