Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kalıcı köy evlerinin inşası devam ediyor. "Asrın felaketi"nden etkilenen Arsuz'da depremzedeler için kalıcı köy evlerinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.