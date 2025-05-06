Depremde 78 Kişiye Mezar Olan Hakimbey Apartmanı Davasında Mahkeme, Dosyanın Mütalaa Hazırlanması İçin Savcılığa Gönderilmesine Karar Verdi

HABER: Mehmet OFLAZ - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Depremde ablası Gülen Öner'i kaybeden Yunus Öner, "Sanki ölenler suçluymuş, ihmali olanlar haklıymış gibi davranıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sorumluların adalet önünde ceza almasını istiyoruz" dedi. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın annesi ise, kızının doğum gününde görülen duruşmaya umutla geldiklerini belirterek, "Sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz ediyor, herkes suçu birbirine atıyor. Suçlular cezasını alsın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hakimbey Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada Hakimbey Apartmanı'nda hayatını kaybeden Gülen Öner'in 26 Ocak 2020 tarihli dilekçesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden talep edilen belgenin gönderilmemesi üzerine yazılan tekit yazısına yanıt geldiğini belirtti.

"Gözlemsel inceleme sonucu hasarsız olarak tespit edilmiştir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Başer imzasıyla mahkemeye gönderilen cevabi yazıda Gülen Öner'in dilekçesinin kayıtlara geçtiği, ancak binanın "gözlemsel inceleme" sonucu "hasarsız" olarak raporlandığı belirtildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı bahiste geçen Malatya ili, Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi No: 65 adresinde bulunan yapıya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 12 Şubat 2020 tarihli Genel Hayata Etkililik Oluru ve etkinlik kararına istinaden sahada yerinde gözlemsel tespitler yapılmış olup 21 Şubat 2020 tarihinde D2YKS askı kodu ile 'hasarsız' tespiti yapılmıştır. 30 günlük yasal itiraz sürecinde maliklerince herhangi bir itirazda bulunulmamış ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakiben mahalinde askıya çıkmak suretiyle ilan edilmiştir. 2020 Elazığ depreminden dolayı bahse konu yapıya herhangi bir hukuki süreç başlatılmamıştır."

Mahkeme heyeti, gelinen aşamada dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

"Sanki ölenler suçluymuş gibi..."

Duruşmanın ardından müştekiler ile müşteki avukatı Kerem Kaptanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremde ablası Gülen Öner'i kaybeden Yunus Öner, şöyle konuştu:

"Bu olayda ihmali olan, insanların ölümüne neden olan görevliler kendilerini suçsuz göstermeye çalışıyor. Ceza almamak için sorumluluktan kaçıyorlar. Sanki ölenler suçluymuş, ihmali olanlar ise haklıymış gibi davranıyorlar. 'Ölen öldüğüyle kalsın' diyorlar, ama biz bunu kabul etmiyoruz. Yakınlarımızın ölümüne sebep olanların adalet önünde ceza almasını istiyoruz. Bu ülkede adaletin var olduğuna inanmak istiyoruz."

Avukat Kerem Kaptanoğlu ise, "Bu felakette sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Verilecek cezaların emsal niteliğinde olmasını temenni ediyoruz. Adaletin, hukuka uygun bir karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Kızının doğum gününde deprem davasında...

Depremde milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ı kaybeden Ömer Aydoğan, adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek amacıyla sakalını uzattığını belirtti. Duruşmada sanıkların birbirini suçladığını ifade eden Aydoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde on binlerce insan hayatını kaybetti ama kimse 'ben yaptım' demiyor. Verilecek kararın emsal niteliğinde olmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Nilay Aydoğan'ın annesi de gözyaşları içinde, bugün kızının doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Bu duruşmaya umutla geldik. Ancak sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz ediyor, herkes suçu birbirine atıyor. Suçluların hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" dedi.