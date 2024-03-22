Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.
Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı.
Kara yolunu kullanan sürücülerden Ahmet Tekin, kent merkezinde yağmur yağdığını, yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Öte yandan bölgede çiçek açan bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.