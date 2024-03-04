Denizli'nin Güney ilçesinde orman lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu
Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan orman lojmanının çatısında çıkan yangın, binanın çatısında zarara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Denizli'nin Güney ilçesinde, orman lojmanının çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
3 Eylül Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği lojmanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Lojmanda kalanlar tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, binanın çatısında zarar oluşturdu.