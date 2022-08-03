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Denizli haberleri! Denizli'deki tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kapasitesi artırıldı

Denizli haberleri! Denizli'deki tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kapasitesi artırıldı

Denizli gündem haberi | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediyelerine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kapasitesinin günlük 12 tona yükseltildiğini bildirdi.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediyelerine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kapasitesinin günlük 12 tona yükseltildiğini bildirdi.

Osman Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, 2011'de kurulan tesiste, kentteki 700 farklı sağlık tesisinden toplanan tıbbi atıkların 146 santigrat derecede yüksek basınçlı buharla steril hale getirildiğini ve atıklara evsel çöp niteliği kazandırıldığını kaydetti.

Halen günde ortalama 7 ton tıbbi atığın işlendiğini aktaran Zolan, tesisin yeni yatırımla kapasitesinin günlük 12 tona çıkarıldığını belirtti.

Atıkların, Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisi'nde bertaraf edildiği kaydeden Zolan, burada elektrik enerjisi üretildiğini de sözlerine ekledi.

AA / Ali Bilge - Güncel

Osman Zolan Denizli Güncel Haberler

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