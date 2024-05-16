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Denizli'de Yaya Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

S.G. idaresindeki 07 BFK 745 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli Trafik Kazaları Güncel Haberler

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