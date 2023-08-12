Denizli'de traktör kazasında hayatını kaybeden kadın

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de şarampole devrilen traktör altında kalan kadın, yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde Leyla Ç., kontrolündeki traktör, rampa çıkmaya çalıştığı anda kontrolü kaybederek şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Leyla Ç., kızı Cansu Ç. ve kayınvalidesi Hanım Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Hanım Ç., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - DENİZLİ