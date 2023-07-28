Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kızılcık'tan Alaattin Mahallesine doğru seyir halinde olan Süleyman E. idaresindeki 20 KU 461 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Neşet B. yönetimindeki 20 AJF 400 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta büyük maddi hasar oluşurken, sürücüler ise yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Kaza yerine hızlıca hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Acıpayam itfaiye şubesi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 2 araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ