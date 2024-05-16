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Denizli'de Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Eyüp Yöndem yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

Otomobil, bir taksi durağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza anı taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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