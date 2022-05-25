Denizli'de maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."

16 işçi kendi imkanlarıyla çıkmış

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD ve çalışma arkadaşları, evli ve 6 çocuk babası Kut'un mahsur kaldığı yere kazı yaparak yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 360 metre derinlikteki göçük altından çıkarttı.

Göçükten yaralı olarak çıkartılan Kut, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan ve Devekonağı mevkisindeki madende 5 yıldır çalıştığı öğrenilen Kut'un cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan madende meydana gelen göçük sırasında 16 işçinin de yara almadan kendi imkanlarıyla göçük meydana geldiği sırada çıktığı belirtildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AA muhabirine, haberi alır almaz bölgeye intikal ettiklerini ve Kaymakam Mustafa Gürbüz ile olay yerinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Hayatını kaybeden madencinin ailesine başsağlığı dileyen Şevkan, şöyle konuştu:

"21.00 sıralarında meydana gelen göçükte 17 arkadaşımızın çalıştığı vardiyada işçi arkadaşımız göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Tabii olay sonrasında 112, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye gelerek müdahale yapıyorlar. Sanırım yaralı olarak kurtarılan kardeşimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun."

İşçinin cenazesi toprağa verildi

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Kut'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Narlı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından Kut'un cenazesi mahalle camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.