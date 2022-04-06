Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin üst aramasında 17 bağlantı kablosu, 14 pil, 15 kamera ve kamera aparatı, 5 kablosuz ağ, 6 kulaklık, 6 GPS cihazı, 7 kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 düğme, cımbız, 2 cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 cihaz ve malzeme ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan ve daha önceden aynı suçtan sabıkası bulunduğu belirtilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.??????????????

Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, Ehliyet, Güncel, Haberler

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