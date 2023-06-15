Denizli'de 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlada ilaçlama yaparken kullandığı traktör devrilen 16 yaşındaki Mertcan Kuru, traktör ile ağaç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kuru, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tarlada ilaçlama yaparken kullandığı traktör devrilen 16 yaşındaki Mertcan Kuru, traktör ile ağaç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kuru, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, bugün Kaşıkçı Mahallesinde meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Mertcan Kuru'nun kullandığı 20 R 546 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kuru'nun traktör ile ağaç arasında sıkıştığını gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Kuru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.