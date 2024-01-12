Denizkurdu Tatbikatı'nda rahatsızlanan dalgıç şehit Bahadır Canbulat toprağa verildi

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan 25 yaşındaki Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verildi.

Mayın Filosu Komutanlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınarak Erdek Piri Reis Camisi'ne götürüldü.

Şehidin annesi Necla Topallar, babası Tamer Canbulat ve kardeşi Enes Canbulat (19), cami bahçesindeki törende taziyeleri kabul etti. Canbulat'ın yakınları, bir süre şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ve fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehidin annesinin oğlunun fotoğrafını öptüğü, kardeşinin ise ağabeyinin kepini taktığı görüldü.

Dualar edilen, helallik alınan törende, cuma namazının ardından Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Top arabasına konulan şehidin naaşı, Erdek Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile çok sayıda kişi katıldı.

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Canbulat, kurtarılamamıştı.