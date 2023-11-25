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DENİZ SEFERLERİNDE İPTALLER

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MARMARA denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

MARMARA denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Çengelköy-Kabataş

-Üsküdar-Aşiyan

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15: 30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15: 30

Yalova-Yenikapı - 15: 45

Yenikapı-Yalova - 15: 45

Yenikapı-Yalova - 17: 45

Yalova-Yenikapı - 17: 45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18: 00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18: 15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18: 30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18: 35

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19: 00

Yalova-Yenikapı - 19: 45

Yenikapı-Yalova - 19: 45

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Hisarı Çengelköy Fırtına Ulaşım Hava Durumu Güncel Haberler

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